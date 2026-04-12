Fiume Sacco, Fontana (M5S): “Gravissimo inquinamento, il ministero attivi subito il Reparto Ambientale Marino”

“Quanto accaduto nel Fiume Sacco in questi giorni è gravissimo e non può essere in alcun modo sottovalutato.

Le segnalazioni di acqua torbida, schiuma, odori acri e la moria di pesci nel tratto tra Supino e Frosinone delineano uno scenario allarmante, che impone risposte immediate e determinate.

Ringrazio ARPA Lazio per i campionamenti e i Carabinieri Forestali per gli accertamenti in corso. Ho però chiesto con forza l’attivazione del Reparto Ambientale Marino al Ministro dell’Ambiente Picchetto Fratin affinché possa supportare le verifiche tecniche e investigative necessarie a individuare l’origine dello sversamento e i responsabili.

Non è la prima volta che accade. Tramite l’allora Ministro Sergio Costa

nel 2018 avevamo attivato Il Ram sempre per il Fiume Sacco.

L’esperienza maturata dimostra che è fondamentale estendere i controlli anche agli insediamenti produttivi dell’entroterra collegati al sistema fluviale.

Qui non siamo davanti a un episodio isolato.

Siamo davanti a un sistema che continua a ferire un territorio già martoriato.

E voglio essere chiara: questo è un possibile ecocidio.

E chi inquina non deve sentirsi al sicuro.