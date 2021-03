Fiuggi, violenza privata e minaccia nei confronti della zia: denunciato 43enne

Gli agenti hanno denunciato un 43enne per violenza privata e minaccia nei confronti della zia. Motivo del contendere è l’appartamento di proprietà del padre dell’uomo, ricevuto in donazione, ma al tempo stesso lasciato nella disponibilità della donna. La situazione improvvisamente è degenerata ed il nipote ha iniziato a mettere in atto atteggiamenti ostili nei confronti della zia, come chiudere il cancello della proprietà con un lucchetto o il rubinetto della fornitura di gas. La donna, esasperata dalla situazione e dalle minacce subite, si è vista costretta a rivolgersi alla Polizia che ha ricondotto la vicenda nei confini della legalità.

