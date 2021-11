Fiuggi, truffa online: denunciato 52enne

I Carabinieri della Stazione di Fiuggi al termine di attività info-investigativa hanno deferito in stato di libertà per truffa un 52enne della provincia di Caserta, già censito per analogo reato.La vicenda nasce con la denuncia sporta lo scorso mese di luglio da un 45enne di Fiuggi, che riferiva di essersi imbattuto in rete in un sito di assicurazioni online e di aver contattato uno pseudo assicuratore che gli chiedeva, in cambio di una polizza assicurativa, la cifra di euro 280 da accreditare su una carta di credito Postepay.Dopo il pagamento la polizza non veniva attivata ed il presunto assicuratore si rendeva irreperibile.Gli accertamenti svolti hanno permesso di individuare il soggetto che era intestatario della Postepay e che aveva incassato il denaro senza fornire in cambio il servizio assicurativo precedentemente concordato.

