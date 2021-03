Fiuggi, tre indagati dalla Polizia di Stato

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Fiuggi hanno denunciato, nell’ambito di diverse indagini, tre persone. I reati contestati, a vario titolo, sono estorsione, lesioni personali, minaccia, disturbo alle persone, deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Il contendere tra un ex geometra ed un cliente 59enne, residenti entrambi in un paesino dei Monti Ernici, avrà risvolti giudiziari.

Il professionista, nel 2015 aveva ricevuto un incarico da un 59enne per la realizzazione di un progetto architettonico, con compenso concordato di 15.000 euro. Il lavoro non ebbe il parere favorevole del tecnico comunale ed il committente non versò mai la somma pattuita. A distanza di anni però, l’uomo, ritenendo di aver subito un danno per il mancato nulla osta, decideva di ricontattare l’ormai ex geometra per chiedere soldi a titolo di risarcimento, non esitando a mettere in atto minacce telefoniche. La vittima decideva di rivolgersi alla Polizia che, in seguito ad accertamenti tempestivi e riscontri tecnici, ha denunciato il 59enne, con l’accusa di estorsione.

Di lesioni personali e minaccia in concorso dovranno invece rispondere due persone ai danni di un pastore. La vittima, mentre stava riconducendo il gregge di pecore all’azienda agricola di sua proprietà, incontrava i due che l’hanno minacciato in quanto non volevano che l’uomo pascolasse gli ovini in quel terreno. L’allevatore, dopo l’aggressione subita, un pugno al volto, allertava la Polizia che è intervenuta nell’immediatezza ricostruendo l’accaduto. Il ferito è stato costretto a fare ricorso alle cure dei sanitari.

Infine è stata deferita all’Autorità Giudiziaria una 54enne residente a Fiuggi per disturbo alle persone, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, in seguito alla querela presentata da una coinquilina, essendo la stessa solita rivolgersi ai condomini anche con frasi offensive ed atteggiamenti minacciosi.

