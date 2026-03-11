Fiuggi torna in Provincia: Simone Paris eletto consigliere, le congratulazioni del sindaco Baccarini

FIUGGI – La città termale torna ad avere un proprio rappresentante nel Consiglio provinciale di Frosinone. È stato infatti eletto il capogruppo di maggioranza al Comune di Fiuggi, Simone Paris, che ha ottenuto 4.834 voti ponderati nella recente consultazione per il rinnovo dell’assise di Palazzo Iacobucci.

A esprimere soddisfazione per il risultato è il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini, che attraverso un messaggio pubblico ha voluto congratularsi con il neo consigliere provinciale.

«Personalmente, a nome della città di Fiuggi e dell’amministrazione comunale, rivolgo le più felici congratulazioni al nostro capogruppo di maggioranza Simone Paris, eletto al Consiglio provinciale di Frosinone con 4.834 voti ponderati», ha scritto il primo cittadino.

Baccarini ha sottolineato il percorso politico che ha portato Paris a conquistare il seggio in Provincia, evidenziando l’impegno maturato negli anni all’interno di Fratelli d’Italia. «La costanza, la coerenza e la determinazione nel saper militare nel partito di Fratelli d’Italia, prima dai banchi dell’opposizione e oggi dalla maggioranza, hanno consentito al nostro Simone di raggiungere questo importante traguardo», ha aggiunto.

Per il sindaco si tratta di un risultato significativo anche per l’intero territorio. «Un risultato che premia la sua lunga esperienza nel partito e che ci onora, perché sarà il delegato del nostro territorio in un organismo deliberativo e di rappresentanza come il Consiglio provinciale».

Nel suo intervento Baccarini ha inoltre rivolto un plauso all’assessore Rachele Ludovici per la performance elettorale registrata nella consultazione provinciale e ha infine formulato gli auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri eletti.

Con l’elezione di Simone Paris, Fiuggi torna dunque ad avere una voce diretta all’interno dell’assemblea provinciale, rafforzando la presenza del territorio nelle dinamiche istituzionali della Provincia di Frosinone.