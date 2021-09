Fiuggi – Tentata rapina in abitazione e tentata estorsione: denunciato 28enne

Nella mattinata odierna, in Fiuggi, i militari della locale Stazione Carabinieri a conclusione di attivita’ info investigativa, deferivano in stato di libertà un 28enne del capoluogo, già censito per reati contro il patrimonio e la persona, perché responsabile di “tentata rapina in abitazione” e “tentata estorsione”, reati perpetrati nei decorsi mesi di giugno e luglio nel suddetto centro a carico di un 54enne ivi residente.Nel corso delle indagini svolte, consistenti in informazioni testimoniali ed accertamenti tecnici, gli operanti riuscivano a raccogliere elementi di colpevolezza a carico dell’uomo, il quale una sera di fine giugno, unitamente ad altri due complici in via di identificazione, si introduceva in casa del malcapitato per impossessarsi del denaro dello stesso usandogli violenza e solo la reazione della vittima che urlava e strattonava gli aggressori, oltre all’ubicazione dell’abitazione posta in un condominio, faceva si che gli aggressori si allontanassero. I tre, qualche giorno dopo, venuti in possesso del recapito telefonico della vittima, lo contattavano ponendo in essere richieste estorsive, ma grazie alla telefonata i militari dell’Arma identificavano il prevenuto, tranquillizzando il denunciante e la cittadinanza per il grave ed inusuale fatto per la cittadina termale.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

