FIUGGI, SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTE: UN ARRESTO

Operazione antidroga nel comune di Fiuggi dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un trentatreenne del posto e deferito all’Autorità Giudiziaria un ventinovenne di origini egiziane ma residente nel comune ciociaro. I due da un po’ di tempo hanno destato l’attenzione dei militari dell’Arma che, dopo diversi servizi di osservazione e pedinamento finalizzati all’individuazione dei movimenti messi in atto dagli stessi, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, hanno eseguito due perquisizioni presso le abitazioni dei predetti. A seguito delle stesse, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dei due uomini varie dosi di hashish e di cocaina, già pronte per essere immesse sul mercato, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento ed il taglio della sostanza stupefacente. Oltre allo stupefacente è stata sequestrata la somma di 4.900 euro divisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La droga è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha nominato un perito per le analisi di laboratorio. Il trentatreenne, invece, è stato portato in caserma, dove è stato formalizzato l’arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre per il cittadino egiziano è scattato il deferimento in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È obbligo rilevare che gli indagati, destinatari della misura cautelare, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli.

Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.