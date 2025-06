Fiuggi, sequestrati 400 kg di alimenti privi di tracciabilità in ristorante hotel: chiuso deposito alimentare abusivo

Proseguono serrati i controlli dei Carabinieri del NAS di Latina nell’ambito delle attività finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. In questi giorni, a conclusione di un’ispezione condotta congiuntamente all’Arma territoriale, al personale del SIAN dell’ASL di Frosinone e alla Polizia Locale di Fiuggi, i militari hanno eseguito un sequestro amministrativo presso un ristorante operante all’interno di una nota struttura alberghiera della città termale. Durante il controllo, gli ispettori hanno rinvenuto circa 400 chilogrammi di prodotti carnei, preparazioni gastronomiche e formaggi privi di qualsivoglia etichettatura o documentazione attestante la tracciabilità, requisito essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela del consumatore finale. L’intera merce, del valore commerciale stimato in 10.000 euro, è stata immediatamente sottoposta a sequestro. Nel medesimo contesto ispettivo è emersa un’ulteriore irregolarità: un deposito alimentare attivato senza alcuna autorizzazione sanitaria, utilizzato per lo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti destinati al consumo. Il personale dell’ASL, presente sul posto, ha disposto l’immediata chiusura del locale, il cui valore strutturale e strumentale è stato stimato in circa 50.000 euro. Al responsabile dell’attività è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti. L’operazione si inserisce nell’ambito delle strategie operative di prevenzione e contrasto delle irregolarità nel settore della ristorazione e conferma l’impegno costante del NAS e degli enti coinvolti nel garantire elevati standard di sicurezza per i consumatori, con particolare attenzione alle realtà turistico-ricettive della provincia di Frosinone, in vista dell’intensificazione dei flussi estivi.

