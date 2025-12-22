Fiuggi-Schiaffi e spinte nei confronti della ex compagna: arrestato un uomo

Nella tarda serata di venerdì 19 dicembre scorso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne residente a Fiuggi.Nel particolare, verso le ore 23.00 giungeva una segnalazione nella quale veniva riferito che una donna era stata aggredita in casa dal suo ex compagno.Una volante del Commissariato di P.S. di Fiuggi giunta sul posto constatava effettivamente la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool che, alla vista degli operatori, iniziava ad inveire nei loro confronti prima con minacce di morte e successivamente opponendo resistenza.Anche una volta assicurato nell’auto di servizio il soggetto con dei calci danneggiava il vetro della portiera laterale.Gli agenti accertavano quindi che la donna, nel corso della serata, era stata aggredita verbalmente e fisicamente dall’uomo per questioni sentimentali e che i due, dopo oltre due anni di convivenza si erano lasciati proprio per le continue violenze subite dalla donna.L’uomo veniva associato presso la Casa Circondariale di Frosinone e dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti nei confronti di familiari, lesioni personali, danneggiamento, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

