Fiuggi, Sala Bomboniera gremita per Marianna Aprile, anticipata la decima Rassegna “Trovautore” dedicata alla Libertà

Martedì 17 giugno 2025 si è svolto a Fiuggi, presso la suggestiva Sala Bomboniera del Teatro Comunale, un evento molto partecipato che ha anticipato l’apertura della decima edizione della Rassegna Letteraria della Piccola e Media Editoria “Trovautore”, in programma l’11-12-13 luglio in Piazza Spada.

L’incontro, promosso dall’Associazione Trovautore, è stato l’occasione per presentare in anteprima il programma dell’edizione 2025 della rassegna, quest’anno centrata sul tema della Libertà, in occasione dell’80º anniversario della Liberazione (1945–2025), con il titolo “Libertà. Ottant’anni di parole e resistenza”.

A seguire, il pubblico ha potuto assistere alla presentazione del libro “Materiali Resistenti” di Marianna Aprile e Luca Telese (ed. Piemme), un’opera che raccoglie testimonianze di impegno civile e sociale nel presente, attraverso le voci di Liliana Segre, Don Ciotti, Emergency, Oliviero Toscani, Filomena Gallo, e molti altri protagonisti della resistenza contemporanea. Un viaggio narrativo tra le battaglie per i diritti, la Costituzione, il lavoro e la solidarietà, che diventa strumento di riflessione e speranza in tempi difficili.

L’incontro è stato moderato da Amalia Perfetti, presidente dell’associazione ANPI Colleferro, con l’intervento di Marianna Aprile, accolta con grande calore da un pubblico numeroso e attento. Presenti in sala, tra gli altri, la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti; l’assessora Laura Latini e il consigliere comunale Simone Paris, che hanno portato i saluti dell’Amministrazione comunale di Fiuggi.

L’evento ha rappresentato un primo importante momento di confronto sul tema della libertà e della resistenza, valori che saranno al centro della rassegna di luglio, giunta al suo decimo anno e sostenuta nel tempo anche dalla Regione Lazio. Il programma completo della rassegna sarà disponibile a breve sui canali social ufficiali di Trovautore Fiuggi.