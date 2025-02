Fiuggi: rinforzi in arrivo, il Comune assume due opera

Importanti rinforzi per il Comune di Fiuggi: dal 1° marzo entreranno in servizio due nuovi operai specializzati con contratto a tempo indeterminato. I due lavoratori saranno inquadrati come collaboratori tecnici nell’area degli operatori esperti, andando così a rafforzare un organico comunale da tempo ridotto.

L’assunzione è stata formalizzata con una delibera firmata lunedì dalla dirigente comunale Maria Assunta Trinti, che fino alla fine dell’anno gestisce ad interim anche la delega al personale. L’inserimento dei due operai rientra nel piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025, che prevede nuove assunzioni per migliorare i servizi pubblici.

Già a novembre 2023, il Comune aveva bandito un concorso pubblico per l’assunzione di due operai specializzati a tempo pieno e indeterminato. I primi due candidati in graduatoria erano stati assunti, ma il fabbisogno di personale era ancora elevato. Con questi nuovi ingressi, l’amministrazione comunale compie un altro passo per colmare le carenze e migliorare l’efficienza dei servizi.

Un segnale positivo per i cittadini e per l’ente, che continua a investire nel rafforzamento del proprio organico.