Fiuggi punta sull’outdoor: imprese e istituzioni a confronto per il futuro del turismo

Fiuggi torna a interrogarsi sulle prospettive del proprio sviluppo turistico e lo fa puntando su uno dei settori più dinamici degli ultimi anni: l’outdoor. Dopo il successo dell’appuntamento dello scorso novembre dedicato al termalismo, la “Pro Fiuggi” promuove un nuovo momento di confronto tra imprese, operatori e istituzioni per tracciare una strategia condivisa per il futuro della destinazione.

L’appuntamento è fissato per martedì 10 marzo, dalle 15 alle 19, presso l’Ambasciatori Place Hotel, dove si terrà l’evento dal titolo “Visioni pratiche e nuove culture dello stare all’aria aperta”.

Il focus dell’incontro sarà interamente dedicato al comparto outdoor, considerato oggi uno dei principali volani di sviluppo per Fiuggi e per il territorio circostante. Un turismo sempre più orientato alla sostenibilità, alla scoperta della natura e alle esperienze autentiche, capace di affiancarsi e integrarsi con la storica vocazione termale della città.

Nel corso del pomeriggio, grazie al contributo di relatori ed esperti del settore, si parlerà di manifestazioni sportive, cammini, percorsi naturalistici ed esperienze all’aria aperta, strumenti sempre più centrali per attrarre nuovi flussi turistici e ampliare l’offerta della destinazione.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di mettere in rete competenze, idee e progettualità, individuando opportunità concrete di crescita capaci di connettere natura, infrastrutture ed eventi. Una visione che guarda non solo al turismo tradizionale, ma anche allo sviluppo della meeting industry, con l’ambizione di posizionare Fiuggi come punto di riferimento per un turismo rigenerativo e sostenibile.

L’incontro rappresenta dunque un nuovo tassello nel percorso avviato da “Pro Fiuggi” per costruire una strategia di rilancio della città, valorizzando le risorse del territorio e aprendo nuove prospettive per il sistema turistico locale.

