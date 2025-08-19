Fiuggi, pugno duro contro l’abbandono dei rifiuti: multe salate e segnalazioni in procura

Fiuggi – Continua senza sosta l’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alioska Baccarini nella lotta contro l’inciviltà e l’abbandono dei rifiuti sul territorio.

Con un post pubblicato sui propri canali social, il primo cittadino ha ricordato le nuove disposizioni del Codice della Strada, che prevedono un inasprimento delle sanzioni per chi getta rifiuti dai finestrini delle auto o abbandona sacchetti e materiali lungo le strade e nelle aree verdi.

“Non solo bottiglie e lattine – sottolinea Baccarini – ma anche carte e mozziconi di sigaretta saranno oggetto di sanzioni. In caso di abbandono in aree protette scatterà la segnalazione in procura”.

Il Comune ha già installato diversi sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di risalire agli autori di comportamenti illeciti e di procedere con multe e denunce. Altre telecamere verranno posizionate nei prossimi mesi, in un’ottica di rafforzamento del controllo del territorio.

Una linea dura che mira a tutelare l’ambiente e il decoro urbano, scoraggiando chi, ancora oggi, continua a compiere gesti che danneggiano la collettività.