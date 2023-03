Fiuggi – Progetto “Strade sicure”, all’incontro presente Gianluca Quadrini

Sicure è l’evento che si è svolto, questa mattina presso l’istituto alberghiero, Michelangelo Buonarroti, di Fiuggi alla presenza del Preside, Ing. Francesco Cozzolino e del referente del progetto, Ing. Massimiliano Antonucci. Durante l’incontro è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, e si è soffermato sull’importanza del progetto per la prevenzione della sicurezza stradale. “Continuo a ribadire l’importanza di questo progetto per garantire ai nostri cittadini strade sicure, attraverso il monitoraggio e la manutenzione costante ma anche attraverso la sensibilizzazione ad avere un atteggiamento disciplinato e quando si è alla giuda. La Provincia di Frosinone è all’opera su tutto il territorio affinchè tutte le nostre strade siano percorribili in tutta sicurezza. E lo sta facendo sia attraverso controlli strutturali, per quel che concerne la percorribilità delle strade, avvalendosi dell’ausilio degli uffici tecnici provinciali, e sia incentivando i controlli, da parte delle forze dell’ordine, affinché si attivino tutte le attività sul territorio essenziali alla prevenzione e al contrasto della criminalità. È importante educare gli automobilisti- conclude Quadrini – per promuovere tra i giovani e non la cultura della sicurezza in strada.”

Comunicato stampa – foto archivio