Fiuggi premia il merito: in arrivo 20 borse di studio da 500 euro per gli studenti più brillanti

FIUGGI – Il Comune di Fiuggi punta sui giovani e sul valore dello studio. L’amministrazione comunale ha infatti pubblicato un bando per l’assegnazione di 20 borse di studio da 500 euro ciascuna, destinate agli studenti che si sono distinti per il loro percorso scolastico nell’anno 2025-2026.

L’iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole superiori che abbiano conseguito risultati di particolare rilievo. Potranno partecipare coloro che hanno ottenuto il diploma di scuola secondaria di secondo grado con una votazione di almeno 90/100, oppure gli studenti dalla prima alla quarta classe con una media pari o superiore a 8/10, calcolata su tutte le materie, escluse religione e condotta.

Tra i requisiti richiesti figurano la frequenza di un istituto di istruzione superiore statale, paritario o legalmente riconosciuto, la residenza nel Comune di Fiuggi e un ISEE del nucleo familiare non superiore a 15.493,71 euro.

La graduatoria sarà elaborata tenendo conto sia del merito scolastico sia della situazione economica della famiglia. In caso di parità di punteggio, sarà data priorità ai candidati con l’ISEE più basso.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13 di venerdì 9 ottobre 2026, tramite il protocollo del Comune oppure via PEC.

Con questa misura, il Comune di Fiuggi conferma la volontà di sostenere il diritto allo studio e valorizzare l’impegno degli studenti che, con costanza e dedizione, hanno raggiunto risultati di eccellenza, offrendo un aiuto concreto alle famiglie e un incentivo a proseguire il percorso formativo con sempre maggiore determinazione.