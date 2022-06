Fiuggi, polemiche sulle nuove panchine a Piazza Spada

Da poco in Piazza Spada sono state installate nuove panchine per dare maggior possibilità ai turisti ed ai cittadini di godere di un momento di riposo nella bellissima piazza nel centro cittadino. Ad annunciare la lieta notizia è stato proprio il sindaco Alioska Baccarini: “A Piazza Spada sono state collocate nuove panchine come ultimazione dell’operazione di rigenerazione del cuore turistico economico e commerciale della città. Le panchine sono state gentilmente donate dalla Banca Centro Lazio. L’intervento é stato curato dall’assessore delegato al decoro urbano Marco Fiorini. Si ringrazia – e conclude il sindaco – il presidente Amelio Lulli e l’intero consiglio di amministrazione della Banca Centro Lazio per questa operazione, a dimostrazione dell’attenzione che la banca dimostra ogni volta per il nostro territorio”. Ma non sono mancate le polemiche. Molti cittadini lamentano il fatto che le panchine difettano di un accessorio utile ad un congruo riposo soprattutto per le persone anziane e cioè dello schienale. Di mira finisce direttamente l’assessore Marco Fiorini: “Discriminare le persone ‘anziane’, se vogliamo definire così tutte le persone che gradirebbero una seduta comoda e rilassante, a prescindere dall’età anagrafica, non è la cosa giusta per una cittadina termale che ha costruito la propria immagine sulla frequentazione di persone, diciamo pure ‘over’, che desiderano vivere Fiuggi nel massimo confort. Comprendo che qui possiamo solo esprimere un parere, poi le decisioni vengono prese altrove e le nostre restano solo parole ma bisognerebbe tenere sempre conto del parere dei cittadini, delle persone che dovrebbero usare le panchine ed apprezzare i lavori di riqualificazione.”

La critica è obbiettivamente congrua e doverosa e non certo nuova perché, già nel novembre scorso, furono posizionate le prime panchine ed anche in quella circostanza non mancarono le polemiche. In quella circostanza non solo fu rimarcato la mancanza dello schienale ma fu suggerito anche di valutare se quel tipo di panchine potessero impattare positivamente o negativamente sulla estetica di una piazza meravigliosa come quella di Piazza Spada. L’assessore Fiorini, non può esimersi dal non replicare ai propri concittadini, il silenzio potrebbe essere ritenuto come ‘uno scivolone sulla buccia di banana’ in stile Alberto.

