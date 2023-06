Fiuggi- Opinioni in ordine 2.0 un convegno per la professione infermieristica, partecipa anche Gianluca Quadrini

Si è svolto presso l’Hotel Silva Splendid di Fiuggi il Congresso “Opinioni in ordine 2.0” per discutere della professione infiermeristica a 360°. Oltre ai presidenti degli ordini delle Professioni Sanitarie e delle associazioni infermieristiche era presente per la Provincia di Frosinone il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini che in una nota dichiara l’importanza del dibattito – “un dibattito sulle tematiche e le criticità che riguardano le prospettive future Infermieristiche, anche alla luce del PNRR, da un punto di vista politico professionale ritengo sia molto utile per garantire ad un settore, come quello infermieristico, soluzioni e risposte per uno svolgimento adeguato del lavoro e per accrescere il senso di appartenenza a questa professione, oltre che ottenere risposte concrete per quel che riguarda l’ambito economico. Un ringraziamento al presidente dell’ordine, Dott. Gennaro Scialó che ogni giorno riesce a dare il suo prezioso contributo per la categoria.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA