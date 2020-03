Fiuggi, nella settimana appena trascorsa non si sono registrati nuovo casi di Covid – 19

In un comunicato affidato alla sua pagina social, il Sindaco di Fiuggi – Alioska Baccarini – ha fatto presente alla cittadinanza che, nella settimana appena trascorsa, non si sono rilevati casi da Corona virus nella città termale. Il primo cittadino fiuggino, esprime soddisfazione ed ammirazione nei confronti dell’Amministrazione comunale e degli abitanti, che sembrano aver capito perfettamente il momento di difficoltà ed hanno risposto mostrando responsabilità e senso civico. I numeri di soggetti coinvolti dal covid – 19 quindi, è fortunatamente rimasto invariato a 7 casi, dopo il primo di circa due settimane fa, riguardante una commerciante del posto. Le dichiarazioni di Baccarini: “ Anche oggi la città ha risposto eccezionalmente, il lavoro porta sempre risultati, da una settimana zero contagi. Non so come andrà a finire, mi sento solo di dire che andrà tutto bene, se e solo se, continueremo così, anzi, meglio di così”. Nei giorni precedenti, il capo dell’Amministrazione comunale aveva risposto ad un cittadino il quale aveva posto domande per quanto riguarda le mascherine protettive – sempre di difficile reperimento in questo delicato periodo – a tal proposito queste la risposta del Sindaco: “ Sembrerebbe che qualcosa si stia muovendo, domani (oggi n.d.r) verificheremo. Mercato e aziende del settore fino a ieri (sabato n.d.r) erano assolutamente ferme.

