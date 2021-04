Fiuggi – Modifiche al paesaggio urbano. La protesta di Fare Verde

Fare Verde Gruppo Fiuggi non può tollerare oltre lo scempio che è in corso nell’Ambiente Urbano della cittadina termale e dichiara apertamente che la capitozzatura pagata dal Comune è un’operazione sbagliata dal punto di vista tecnico, è dannosa per gli alberi e crea pericoli differiti nel tempo perché i nuovi rami che cresceranno sugli alberi capitozzati saranno assolutamente poco resistenti. La drastica riduzione della chioma ottenuta con la capitozzatura, altera l’omeostasi di ogni albero senza eccezioni. Altera il continuo scambio tra la parte aerea e le radici, la chioma permette infatti la fotosintesi, grazie alla quale gli elementi nutrizionali giungono all’apparato radicale (e viceversa). Le operazioni di potatura dovrebbero preservare quindi gli alberi , mantenendo un’adeguata proporzione tra la parte aerea e la parte sottostante. Il valore ornamentale di un’alberatura è dato dall’armonia, da una forma il più possibile vicina a quella che l’albero ha in natura. La capitozzatura attuata a Fiuggi rompe quest’armonia, danneggiando in maniera irreparabile il naturale portamento dell’albero. Gli alberi capitozzati appaiono mozzati e mutilati. Alla ripresa vegetativa si riempiranno di foglie nei punti di taglio, perdendo facilmente la loro funzione di ombreggiatura, e ritrovandosi senza più armonia causano un grande danno d’immagine al paesaggio urbano. Il verde pubblico dovrebbe essere attraente, la capitozzatura da questo punto di vista è un errore madornale. Poi, quando agli alberi capitozzati di Fiuggi si aggiunge l’asportazione di parte dei tessuti dal tronco che causa danni al “colletto” il tutto si trasforma in un intervento estremamente pericoloso. Risulta chiaro anche a chi ne sa pochissimo di alberi che il procedimento posto in essere a Fiuggi non ha nessun fondamento scientifico, che è del tutto inusuale soprattutto per chi dovrebbe capirne di come devono essere trattati gli alberi. Fare Verde Gruppo Fiuggi chiede pubblicamente di fermare la capitozzatura e gli altri interventi empirici sugli alberi che stanno devastando del paesaggio urbano di Fiuggi. La città non può cancellare il suo paesaggio urbano conosciuto soprattutto per per la bellezza dei suoi freschi viali alberati.

Fare Verde Gruppo Fiuggi – Fare Verde Provincia di Frosinone