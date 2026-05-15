Fiuggi, Marianna Aprile presenta “La Promessa”

Si terrà lunedì 18 maggio alle ore 17:30, presso la Sala Bomboniera del Teatro Comunale di Fiuggi, la presentazione del libro “La Promessa” della giornalista e scrittrice Marianna Aprile, iniziativa promossa dalla consigliera regionale del Lazio Sara Battisti in collaborazione con l’associazione Trovautore Fiuggi e con il patrocinio del Comune di Fiuggi.

L’evento rappresenta un importante momento di confronto pubblico sui temi dei diritti, della partecipazione democratica e del ruolo delle donne nella società e nelle istituzioni, partendo dal racconto contenuto nel volume, che ripercorre il cammino dal suffragio femminile fino alla presenza delle donne nei luoghi decisionali del Paese. L’iniziativa assume inoltre un significato ancora più profondo nell’anno in cui ricorre l’80° anniversario del suffragio universale in Italia: nel 1946, infatti, le donne italiane votarono per la prima volta alle elezioni amministrative e al referendum istituzionale del 2 giugno, segnando una svolta storica per la democrazia.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Lorenza Di Brango. Dialogherà con l’autrice la stessa Sara Battisti (Pd).

Previsti inoltre gli interventi di Natia Mammone, figura simbolica dell’impegno femminile nelle istituzioni e prima donna eletta della Provincia di Frosinone in Parlamento, e di Anna Teresa Formisano, prima eletta della Provincia di Frosinone in Consiglio Regionale del Lazio e oggi Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. La loro presenza offrirà un contributo autorevole alla riflessione sul percorso di emancipazione e rappresentanza delle donne nella vita pubblica e politica del territorio.

“Questa iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio di riflessione e approfondimento su conquiste che non possiamo considerare scontate – dichiara la consigliera regionale Battisti –. Il libro di Marianna Aprile ci ricorda quanto sia stato lungo e complesso il percorso delle donne verso la piena partecipazione democratica e quanto sia necessario, ancora oggi, difendere e rafforzare quei diritti. Portare a Fiuggi un confronto di questo livello significa investire nella cultura, nella memoria e nella consapevolezza collettiva. La partecipazione di donne che hanno scritto pagine importanti della storia istituzionale della nostra provincia rappresenta un valore aggiunto per questo appuntamento: le esperienze di Natia Mammone e Anna Teresa Formisano raccontano un percorso fatto di impegno, rappresentanza e determinazione, che ancora oggi – conclude – costituisce un riferimento importante per le nuove generazioni”.