Fiuggi, lite violenta in centro: 3 uomini colpiti dal Daspo Urbano

Nella giornata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Fiuggi, hanno notificato il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione amministrativa del cd. “DASPO URBANO ”, emesso dalla Questura di Frosinone nei confronti di tre persone, un 41enne , un 48enne, ed un 51enne (i primi due di nazionalità rumena ed il terzo di nazionalità polacca ), tutti residenti nella “città termale” e già noti alle Forze dell’Ordine poiché, in data 11.04.2026 e per futili motivi, si erano resi protagonisti di una violenta lite all’esterno di un pubblico esercizio di Fiuggi, causando forte allarme tra i residenti e passanti. Nello specifico la misura irrorata nei loro confronti, in seguito a istruttoria della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine, dispone per un anno il “divieto di accedere dalle ore 15.00 alle ore 06.00 di ogni giorno ai pubblici esercizi e/o locali di pubblico trattenimento”.