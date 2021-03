Fiuggi, lite tra fratelli: 62enne denunciato per violenza privata, minaccia ed atti persecutori

Ancora liti familiari ed ancora due fratelli “protagonisti” di un altro caso. Ad essere denunciato per i reati di violenza privata, minaccia ed atti persecutori è un 62enne residente in un paesino dei Monti Ernici; a richiedere l’intervento della Polizia è il fratello 64enne. I fatti risalgono a fine febbraio quando il 64enne notava il fratello, munito di scala e smerigliatrice, intento a voler rimuovere la sua parabola televisiva. Nella circostanza, vistosi scoperto, proferiva parole minacciose nei confronti del consanguineo. Soltanto l’arrivo degli agenti riusciva a placare gli animi e a riportare i toni della discussione nella normalità. Come accertato dai poliziotti intervenuti, i diverbi tra i due fratelli perdurano ormai da diversi anni e l’indagato era già stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Inoltre il denunciante riferisce anche di essere vittima, con la sua compagna, di comportamenti persecutori messi in atto dal fratello.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati