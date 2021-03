Fiuggi, lite in famiglia: inveisce contro i poliziotti e li aggredisce

Nel corso del servizio di controllo del territorio gli agenti della Volante hanno ricevuto una segnalazione di lite in famiglia e si sono portati presso un’abitazione su richiesta di una signora in preda alla disperazione perchè i suoi due figli avevano iniziato una furiosa lite. Gli operatori, giunti sul posto, hanno separato i due cercando di calmare gli animi. Uno di loro si è mostrato subito collaborativo, mentre il fratello ha iniziato ad inveire contro i poliziotti e, minacciandoli, li aggrediva fisicamente con spintoni. Richiesto anche l’intervento del personale medico che ha cercato invano di riportare alla normalità l’atteggiamento dell’uomo, disponendo il suo accompagnamento in ospedale per le cure del caso. L’uomo, già conosciuto per numerosi precedenti, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

