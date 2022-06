Fiuggi, Leonello Terrinoni nuovo Segretario Provinciale Uilcom di Frosinone

Leonello Terrinoni è stato eletto all’unanimità nuovo Segretario Provinciale Uilcom di Frosinone.

Il congresso provinciale si è tenuto presso il Golf di Fiuggi in un paesaggio mozzafiato che solo la splendida location della città termale sa dare.

Il consiglio si è espresso all’unanimità in favore di Terrinoni che inizia la sua nuova avventura.

Il nuovo segretario, dipendente delle Cartiere di Guarcino, ha alle spalle anni di vera gavetta essendo stato eletto per ben tre volte con dei consensi molto ampi per il ruolo di RSU ed RLS aziendale che ricopre da oltre 10 anni: “Per fortuna – sottolinea Terrinoni – in alcune realtà il merito è ancora una condizione imprescindibile e ciò che rende orgoglioso un uomo è quando tantissimi tuoi colleghi scelgono te a rappresentarli, mettendo nelle tue mani il loro percorso lavorativo, confidando in te incondizionatamente. So benissimo che il percorso è arduo e non privo di difficoltà ma, come succede sempre in una grande famiglia quale la Uilcom è, l’unione fa la forza e noi tutti uniti lotteremo per un mondo del lavoro migliore e più sicuro. Grazie di cuore a tutti”.

COMUNICATO STAMPA