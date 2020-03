Fiuggi, le dichiarazioni di Baccarini riguardante i 18 casi positivi della casa di riposo fiuggina

Dopo i 18 nuovi casi di pazienti della casa di riposo Hermitage di Fiuggi, positivi al Corona virus, il Sindaco di Fiuggi – Alioska Baccarini – in un comunicato pubblicato nell’ultima ora sulle pagine social, invita la popolazione fiuggina a mantenere la calma.Così si è espresso il primo cittadino di Fiuggi: “ Sono state attivate tutte le procedure di contenimento previste dai protocolli sanitari, dopo che, nella giornata di ieri si sono verificati altri 18 casi di positività da coronavirus, tutti all’interno di una nostra casa di riposo. La verifica dei tamponi, (38) era stata richiesta al Direttore Generale della Asl e sollecitamente ottenuta dal sottoscritto, qualche ora dopo la verifica del primo caso. Come da prassi è in corso l’indagine epidemiologica di competenza esclusiva della Asl, nell’ambito della quale ho ribadito alle autorità preposte che tutte le persone esposte al nuovo caso di contagio vengano sottoposte anche a tampone. Seguiamo minuto per minuto gli sviluppi della vicenda che verranno costantemente comunicati in conformità della normativa sulla privacy.Il Sindaco ha poi concluso il suo intervento, ribadendo agli abitanti di continuare a mostrare senso civico, che in questo periodo non è mancato ed ha permesso di azzerare i contagi in ambito cittadino nelle ultime due settimane. Baccarini sarà ospite domenica, a partire dalle 11,30, ai microfoni di radio centro Fiuggi, per comunicare alla popolazione i nuovi sviluppi sulla vicenda legata al coronavirus. Sarà possibile seguire l’evento in diretta facebook,

S.M.

