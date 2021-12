Fiuggi, l’albergatore Elio Martufi trovato morto nel suo albergo

L’imprenditore 83enne Elio Martufi e’ stato trovato privo di vita, intorno alle ore 11 di ieri mattina all’interno della sua struttura Hotel Broadway, sita nella parte alta della citta’ termale.. A trovare il corpo dell’albergatore alcuni amici che non riuscendo a mettersi in contatto con lui, da alcuni giorni si sono recati in albergo. Dai primi rilievi medici sembra che l’uomo sia stato colto da un arresto cardiocircolatorio. Dai primi accertamenti sembra che la morte di Elio Martufi potrebbe risalire ad alcuni giorni fa.

foto archivio