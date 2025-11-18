Fiuggi – La Polizia di Stato interviene in una lite condominiale: denunciato un 44enne del posto

Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Fiuggi è intervenuta a Fiuggi per una segnalazione di lite condominiale.
In particolare, il personale operante trovava diversi condomini discutere animatamente ed uno di questi tentava di avvicinarsi ad un altro per aggredirlo ma veniva fermato dagli agenti che si frapponevano far loro.
Nella circostanza, il soggetto per raggiungere l’altro condomino, spingeva in modo energico gli operatori che, per far cessare il suo atteggiamento e garantire l’incolumità dei presenti, lo assicuravano nell’auto di servizio.
Il soggetto, veniva denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale.