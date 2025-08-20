Fiuggi, la Polizia di Stato attiva e coordina le attività di soccorso nelle ricerche di un uomo

Nella tarda mattinata dello scorso lunedì 18 agosto, un anziano signore contattava il numero unico di emergenza 112, riferendo di essersi smarrito e ferito dopo una caduta, in un bosco di castagno della cittadina termale.

Prontamente gli uomini del locale Commissariato di P.S. si mettevano alla ricerca dell’uomo, attivando e coordinando le attività di soccorso con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di Fiuggi, il personale sanitario del 118 di Anagni ed il Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Collepardo.

Con zelo e determinazione, anche grazie alla geolocalizzazione fornita del sistema NUE112, si riusciva ad individuare la posizione del disperso, che con vivo sollievo esprimeva profonde parole di gratitudine nei confronti dei soccorritori.

Dopo le cure dei sanitari, l’uomo è stato accompagnato presso la sua abitazione.

