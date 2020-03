Fiuggi, Il Sindaco Baccarini ospite a Radio centro Fiuggi

Dopo l’intervento telefonico della scorsa settimana, il primo cittadino di Fiuggi, Alioska Baccarini, è stato ospitato questa mattina negli studi di Radio centro Fiuggi, in una lunga diretta trasmessa anche su facebook. Una chiacchierata con la conduttrice del programma – Consuelo Incocciati – in cui il Sindaco ha potuto fare il punto della situazione riguardante l’emergenza Corona Virus, andando a parlare nello specifico dei casi positivi riscontrati nella casa di cura Hermitage e delle problematiche che sta attraversando Fiuggi in questo periodo.In merito al caso Hermitage, Baccarini ha esordito così: “ L’episodio della casa di cura Hermitage ha rischiato di dare vita ad una vera e propria catastrofe, fortunatamente dei 18 ospiti infettati, solamente 2 si trovano ricoverati presso l’ospedale di Frosinone, adesso sono in discrete condizioni di salute. Per quanto riguarda gli altri ospiti è intervenuto il direttore sanitario ed i pazienti sono stati suddivisi in due categorie. Il primo gruppo è stato trasferito in una Rsa in provincia di Roma, mentre l’altra metà in una struttura protetta della capitale. Attualmente sono rimasti solamente in 9 presso l’Hermitage, questi pazienti infatti, non sono risultati positivi al virus. Si è quindi provveduto a sanificare la casa di cura, mentre per quanto riguarda il personale sanitario dell’Hermitage, hanno contratto il virus 2 persone su 15. Queste persone sono state debitamente allontanate dal lavoro e si sta attualmente verificando se ci siano stati contagi con i propri familiari”. Durante il suo intervento, Baccarini ha continuato a chiedere a tutta la popolazione di perseverare con l’atteggiamento mostrato finora nel rispetto delle norme vigenti e di non abbassare la guardia per nessun motivo. Ha espresso inoltre vicinanza alla prima persona colpita dal Corona virus nella città termale, la cosiddetta paziente 1, che purtroppo nelle scorse settimane, insieme alla figlia, è stata vittima di pesanti accuse sui Social network. “Ricordo a tutti quanti che facebook deve essere usato in maniera intelligente, altrimenti può diventare dannoso”, questo il pensiero di Baccarini a tal proposito.Infine, per quanto riguarda lo stanziamento dei fondi previsti dal governo con il nuovo D.P.C.M, a Fiuggi spetterebbero circa 30.000 euro, i quali saranno impiegati per fronteggiare l’attuale emergenza, in particolare nell’acquisto di mascherine protettive. Nei prossimi giorni infatti, il popolo di Fiuggi potrà avvalersi di circa 5000 mascherine, che verranno distribuite secondo alcuni criteri in fase di studio, dando prevalenza ai soggetti più deboli sia economicamente che per quanto riguarda lo stato di salute.

S.M.

