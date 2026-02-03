Fiuggi – Il Direttivo provinciale di Forza Italia: solidarietà al consigliere comunale Marilena Tucciarelli

Il Direttivo provinciale di Forza Italia esprime piena solidarietà e vicinanza al consigliere comunale Marilena Tucciarelli per quanto accaduto nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Fiuggi.

In un momento storico già caratterizzato da grande fragilità sociale e politica, episodi di questo genere non fanno che alimentare un clima di livore e tensione che non giova né al dibattito democratico né alla comunità cittadina.

L’assise comunale dovrebbe rappresentare la casa del confronto: anche dello scontro politico, se necessario, ma sempre nel rispetto reciproco e con l’unico obiettivo di individuare soluzioni concrete nell’interesse dei cittadini. Smarrire il senso del dialogo significa tradire il ruolo delle istituzioni e offrire un pessimo esempio, soprattutto alle giovani generazioni.

Forza Italia ribadisce con fermezza la propria identità: un partito fondato sulle proposte, sul confronto civile e sul rispetto delle persone, non sulle proteste sterili né tantomeno sulle offese.

Al consigliere Tucciarelli va il nostro sostegno e il nostro incoraggiamento a proseguire il proprio impegno politico con serietà e responsabilità.

Comunicato stampa