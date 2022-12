Fiuggi, i bambini della scuola primaria spediscono dall’ufficio postale le letterine a Babbo Natale

I bimbi affidano sogni e desideri alla speciale cassetta della sede di Largo Antonio Casatelli.

Una consegna molto speciale. È quella che circa 20 bambini della prima classe della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Fiuggi, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno affidato ieri alla cassetta speciale posizionata nell’ufficio postale di Largo Antonio Casatelli a Fiuggi Fonte.

Si tratta della speciale letterina indirizzata a Babbo Natale che, attraverso una cassetta dedicata, è stata consegnata, come altre decine di migliaia spedite dai bambini di tutta la provincia, al personale di Poste Italiane per essere recapitata allo speciale e generoso destinatario.

“E’ stata una grande gioia – dichiara la direttrice Ornella Gerardi – ricevere la visita dei bambini, che hanno regalato un momento di allegria e spensieratezza a tutti, compresi i clienti che si trovavano in ufficio per altre operazioni. Grazie anche ai colleghi di questa sede che si sono prestati ad organizzare il tutto, i bambini sono stati accolti da Babbo Natale e dal suo Elfo e hanno risposto alle loro curiosità, impazienti di consegnare la loro letterina nella speciale buca delle lettere.”

“Poste Italiane – continua la direttrice – è impegnata in progetti che sostengono il recupero del valore della scrittura e l’iniziativa di oggi a Fiuggi Fonte va sicuramente in questa direzione. I piccoli alunni hanno ricevuto in omaggio una cartolina e un francobollo natalizio timbrati dall’Elfo.”

In pochi giorni, nel Lazio, sono state intercettate dagli addetti al recapito decine di migliaia di letterine spedite attraverso i 393 uffici postali del territorio e le oltre 2300 cassette rosse di impostazione collocate in tutta la regione.

Oltre alle classiche e consuete richieste di doni, sempre numerose, le letterine contengono tanti riferimenti anche a temi di più ampio respiro e messaggi di speranza, come la richiesta della fine del conflitto in Ucraina, la pace nel mondo e la consegna di cibo alle persone meno fortunate.

