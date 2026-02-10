FIUGGI – GRAN GALÀ DEL CICLISMO CIOCIARO

Il Gran Galà del Ciclismo Ciociaro è un evento importante che si svolge ogni anno per premiare i migliori ciclisti della stagione. La cerimonia, che quest’anno si è svolta nella splendida cornice del Teatro Comunale di Fiuggi, ha visto la partecipazione dei vertici nazionali della Federazione e delle massime autorità civili e sportive locali e regionali. Durante l’evento, tra i vari sportivi premiati, vi è stato l’Appuntato Scelto Antonio Esposito, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Sant’Apollinare (FR), distintosi nella stagione sportiva conseguendo risultati di assoluto rilievo nazionale (campione Italiano Strada Interforze 2025, Campione Italiano Medio Fondo, Vice Campione Italiano Cronoscalata e Strada Master). Il riconoscimento al militare è stato consegnato dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Alatri (FR), Capitano Leonardo Rosano, che ha evidenziato i valori che accomunano l’Arma e lo Sport.

