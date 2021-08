Fiuggi – Giornata ecologica al “Percorso Natura tra le due fonti”

Domenica 01 Agosto giornata ecologica per i volontari di Fare Verde Gruppo Fiuggi, per alcuni residenti e per l’assessore al turismo (dott.ssa Simona Girolami) che hanno dato inizio alla pulizia del “Percorso Natura tra le due Fonti” come da iniziativa ambientale discussa ed approvata dal dirigente dell’ufficio ambiente della città, dott. Giovanni Bonanni.

Tra i volontari, per il suo impegno , si è distinto Gaetano Ludovici che ha anche spiegato la situazione ambientale del circondario.

Oltre alle pulizie eseguite su una parte del “Percorso Natura tra le due Fonti”, è stato eseguito il taglio dell’erba e resa decorosa l’area nei pressi del parcheggio in viale Alessio Nazari.

La giornata ecologica, con l’aiuto della frescura degli alberi, ha avuto un grande successo.

Fare Verde Gruppo Fiuggi a breve pubblicherà il calendario delle giornate ecologiche che sono in programma per invitare i residenti ad una energica partecipazione ai lavori di decoro dei boschi della città termale.

Si Ringraziano in modo particolare, Serenella D’Amico e Christian Del Moro (Hotel Pompei) per gentile collaborazione e disponibilità.

Il plauso del presidente provinciale di Fare Verde provincia di Frosinone a tutti i volontari che hanno partecipato.

Comunicato stampa Fare Verde Gruppo Fiuggi.