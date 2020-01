Fiuggi (FR) – Truffa, denunciata 62enne

In Fiuggi i Carabinieri della locale Stazione, al termine di attività info investigativa intrapresa a seguito della denuncia sporta da un 55enne del posto, deferivano in stato di libertà per truffa una 62enne, residente a Bergamo, già censita per analogo reato e per furto. La donna era riuscita con artifizi e raggiri, a farsi inviare la somma di 125 euro, tramite un vaglia postale a lei intestato, quale corrispettivo di un acquisto online di un paio di cuffie mai consegnate al denunciante.

COMUNICATO STAMPA

Correlati