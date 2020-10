Fiuggi (FR) – Sorpresi con la droga in un hotel in disuso: sei giovani nei guai

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Fiuggi, durante un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati inerenti gli stupefacenti, hanno effettuato un controllo nella città termale nei pressi di un hotel in disuso.Al momento dell’accertamento nella struttura erano presenti sei ragazzi, tutti studenti di Fiuggi, non censiti e di età compresa tra i 17 ed i 19 anni.I predetti alla vista dei militari abbandonavano a terra della sostanza stupefacente del tipo marijuana, confezionata in due dosi del peso complessivo di oltre un grammo prontamente recuperata dai militari e sottoposta a sequestro amministrativo.I sei ragazzi sono stati pertanto segnalati alla Prefettura di Frosinone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

comunicato stampa – foto generica

Correlati