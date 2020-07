Fiuggi (FR) – “Ripartiamo insieme a Più Italia”. Pignalberi fa il pieno e scalda la platea sulle note di Toto Cutugno

Grande successo e partecipazione all’evento intitolato “Ripartiamo insieme a Più Italia”, svoltosi ieri, presso l’Andaluso Ranch di Fiuggi e organizzato dal coordinatore di Morolo, Matteo Cellini e dalla coordinatrice locale,Sonia Parrinello. I relatori delle tavole rotonde si sono confrontati su tematiche importanti, concernenti il turismo, l’immigrazione e la cultura, rapportandosi con la realta’ territoriale locale. Sulle note della canzone “Insieme”, di Toto Cotogno che ha sostituito la canzone di Rino Gaetano “A mano a mano” che, fino ad allora aveva accompagnato il Movimento in tutti gli eventi, ha preso la parola,salendo sul palco, il Presidente Nazionale, Fabrizio Pignalberi. Standing ovation per il suo intervento conclusivo, volto ad esplicitare le proposte che il Movimento intende mettere in campo, a tutela delle famiglie,delle piccole e medie imprese, della sicurezza,del lavoro e della legalità. La manifestazione si è conclusa con un caloroso e lungo applauso nei confronti del leader, il quale con il suo carisma e la sua umiltà, e’ riuscito a toccare il cuore delle persone presenti. Al termine della serata, Pignalberi ha provveduto ad effettuare il taglio della torta, sulla quale era stato raffigurato il nuovo logo del Movimento Più Italia, riportante sempre la fiamma tricolore, ma con l’aggiunta della dicitura “Pignalberi Presidente”. Presenti all’evento, tra gli altri, il coordinatore regionale, Bernardino Lancia e il neo coordinatore provinciale di Frosinone, Graziano Pagliaroli.

COMUNICATO STAMPA

