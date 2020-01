Fiuggi (FR) – Rapina Ufficio postale di Acuto: arrestata 40enne per espio di pena residua

Nella mattinata odierna in Fiuggi, i militari della Stazione di Anagni, collaborati dal personale della locale Stazione, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso il 7 gennaio u.s. dall’Ufficio Esecuzione Pene della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto P.S., 40enne del luogo (già censita per reati contro la persona ed il patrimonio), dovendo la stessa espiare una pena residua di mesi 2 per una rapina in concorso commessa nel 2017 in danno dell’Ufficio postale di Acuto.“In quella circostanza la donna, insieme ai suoi complici, aspettarono l’arrivo del furgone portavalori che doveva consegnare il denaro contante per il pagamento delle pensioni. A consegna fatta i malviventi, a bordo di una Fiat Uno rubata la sera precedente a Ferentino, facevano irruzione all’interno dell’ufficio postale indossando i passamontagna e sotto la minaccia di coltelli, si impossessavano non solo delle due sacche consegnate dai vigilanti del furgone portavalori, ma anche del denaro liquido che era nelle casse, dandosi alla fuga. Attraverso le successive indagini tecniche, pedinamenti, osservazioni e controlli, si riuscivano a scoprire tutti gli autori del gesto criminoso, che aveva fruttato oltre 100.000 euro”.L’arrestata, ad espletate formalità di rito, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia.

