Fiuggi (FR) – Rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e calunnia

In Fiuggi, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per i reati di “rapina”, “resistenza a Pubblico Ufficiale” e “calunnia”, un 45enne di Torre Cajetani (già sorvegliato speciale e censito per reati contro la persona ed il patrimonio). L’uomo nel primo pomeriggio ieri, in Torre Cajetani, a bordo della propria autovettura nel corso di un diverbio con altro utente della strada per motivi legati alla circolazione stradale, gli sottraeva il telefono cellulare nel mentre quest’ultimo stava cercando di riprendere quando stava accadendo, allontanandosi repentinamente. I Carabinieri, immediatamente allertati da un cittadino che aveva assistito ai fatti, hanno rintracciato e fermato il 45enne, ben noto agli operanti, poco dopo nella città termale. Mentre i militari effettuavano le verifiche del caso, il prevenuto con una mossa repentina si dava alla fuga. Prontamente inseguito, lo stesso abbandonava il veicolo nei pressi di un’area rurale, dileguandosi a piedi nelle campagne circostanti. Le successive ricerche effettuare anche con l’ausilio del personale del Commissariato P.S. di Fiuggi nel frattempo giunti sul posto, si sono protratte per alcune ore, ma la combinazione della fitta vegetazione ed il calare della sera hanno permesso al fuggitivo di far perdere le proprie tracce.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

