Fiuggi (FR) – Inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio: denunciato

Nella decorsa nottata, in Fiuggi, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio di competenza, teso a contrastare la commissione dei reati in genere, con particolare attenzione ai reati predatori, deferivano in stato di libertà, alla competente A.G., un 70enne, residente nella provincia di Roma (e già gravato da vicende per reati contro la persona ed il patrimonio) poiché resosi responsabile di “ inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio” a cui era sottoposto dal 15.10.2019, con divieto di far ritorno nel comune di Fiuggi . Lo stesso, veniva sorpreso dai militari operanti mentre si aggirava con fare sospetto e senza giustificato motivo nei pressi di isolate abitazione site nella periferia del paese termale.

