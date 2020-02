Fiuggi (FR) – In quattro denunciati per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso

Nella decorsa notte in Fiuggi, i militari della locale Stazione, collaborati da quelli del N.O.R.M. e di altre Stazioni della Compagnia di Alatri, nel corso di un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati relativi al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà 4 soggetti per “produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso”. Gli operanti nel corso del servizio hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso un’abitazione in Fiuggi ove domiciliavano i soggetti identificati in: un 40enne residente in provincia di Treviso, (già censito per reati inerenti gli stupefacenti, la persona ed il patrimonio), un 24enne residente a Roma, una 25enne residente ad Aprilia ed un 35enne cittadino svedese, rinvenendo grammi 0,54 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, grammi 0,82 di infiorescenza essiccata di sostanza stupefacente del tipo “marjuana”, diverse capsule contenenti sostanza stupefacente verosimilmente del tipo “ayahuasca” e “mambe’”, nonché materiale vario atto alla produzione e confezionamento delle sostanze stupefacenti, il tutto sottoposto a sequestro.

comunicato stampa