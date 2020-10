Fiuggi (FR) – F.V.O per un 27enne del posto

Nella mattinata odierna, in Fiuggi, i militari della locale Stazione Carabinieri, impegnati anch’essi nei controlli presso gli Istituti scolastici del centro termale, al fine di prevenire e reprimere reati in genere, identificavano un 27enne del posto, con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti, il quale si aggirava all’esterno dell’Istituto Alberghiero con fare sospetto.Ricorrendone i presupposti di legge, l’uomo veniva proposto per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Fiuggi per anni tre.

