Fiuggi (FR) – Detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale: giovane segnalato

Nella serata di ieri, in Fiuggi, i militari della locale Stazione, nell’ambito di un servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone un 18enne del luogo per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale”. Il giovane è stato sorpreso dai militari operanti mentre stava confezionando uno spinello, contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, all’interno di un immobile in disuso. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati