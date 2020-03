Purtroppo ancora 18 persone contagiate in una casa di riposo a Fiuggi alla Hermitage. L’Assssorato alla sanita’ della Regione Lazio aveva chiesto di intensificare i controlli proprio nelle case di riposo, la nota era stata inviata alle autorita’ locali. La struttura e’ stata isolata come prevede il protocollo in questi casi e si stanno effettuando controlli su tutti gli ospiti e dipendenti della Hermitage, analoghi controlli si stanno effettuando su diverse strutture della provincia.

