Fiuggi (FR) -Coronavirus, 55enne non si ferma al posto di blocco delle fiamme gialle : inseguito e denunciato

Probabilmente stanco di rimanere in casa, ha deciso di “evadere” e concedersi un giro in macchina con l’intento di raggiungere alcuni suoi terreni per andare ad accudire alcuni cavalli di sua proprietà. E’ accaduto presso la Strada Statale per Fiuggi, protagonista della vicenda è un uomo di 55 anni, il quale ad un certo punto ha incrociato il suo cammino con quello della Guardia di finanza. Gli uomini delle fiamme gialle gli hanno subito intimato lo stop, ma il temerario – sapendo di essere in torto, in quanto avrebbe contravvenuto alle attuali norme ministeriali – non ha voluto saperne ed ha continuato spedito la sua corsa con l’intento di far perdere le proprie tracce. E’ scattato quindi un inseguimento in pieno stile Grand theft auto, e dopo qualche minuto il fuggitivo si è visto costretto ad abbandonare la propria auto e continuare la sua fuga solitaria a piedi, presso alcuni terreni impervi, siti tra Trivigliano e Torre Cajetani, i quali non hanno permesso alle forze dell’ordine di continuare l’inseguimento. Nonostante ciò, i finanzieri sono riusciti a risalire al reo grazie al numero di targa, ed in seguito sono andati a fargli visita presso la sua abitazione privata. Giunti sul posto, il signore ha smentito ripetutamente l’accaduto, ma ad un certo punto non ha trovato più delle giustificazioni plausibili ed ormai con le spalle al muro, ha ammesso di essere egli stesso l’autore della fuga, ed ha motivato il suo gesto in quanto non aveva alcuna autorizzazione ad uscire di casa. E’ stato quindi denunciato per avere violato le legge 650, che impone a tutta la cittadinanza di rimanere in casa, salvo motivi di impellente necessità. Rischia inoltre una condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

