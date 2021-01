Fiuggi (FR) – Controllo del territorio: i risultati

I militari della Stazione di Fiuggi ed i colleghi del N.O.R.M., durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere ed in particolare di quelli predatori, proponevano per la misura del rimpatrio con F.V.O. e divieto di ritorno per anni tre in Fiuggi ed Alatri, due soggetti che si aggiravano nei pressi di obiettivi sensibili delle due cittadine erniche, senza nessun plausibile motivo che ne giustificasse la presenza in loco. In particolare:

in Fiuggi. veniva controllato un 25enne marocchino residente ad Alatri, già censito per furto ed altri F.V.O.;

in Alatri, veniva controllato un 31enne rumeno, domiciliato a Ferentino e già censito per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, resistenza e lesioni a P.U., atti persecutori, nonché avvisato orale.

