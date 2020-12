Fiuggi (FR) – Controllo del territorio: i risultati

Nel pomeriggio di ieri in Fiuggi i militari della locale Stazione, unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Frosinone, hanno proceduto al controllo di un’attività commerciale, rilevando che all’interno non era stata apposta idonea segnaletica inerente la normativa Covid-19, mentre nel magazzino adibito a spogliatoio dei dipendenti non vi era sufficiente gel igienizzante. La titolare dell’esercizio commerciale veniva pertanto sanzionata amministrativamente;

gli stessi militari, nell’ambito di un servizio per il controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà per “porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere” un 45enne del luogo, già censito per reati contro la persona, il patrimonio, gli stupefacenti ed altro. Lo stesso, notato dai militari operanti mentre si aggirava nei pressi di obiettivi sensibili della cittadina termale, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di un coltello di genere proibito della lunghezza di cm.21, sottoposto a sequestro.

comunicato stampa – foto archivio