FIUGGI FONTE, DALL’UFFICIO POSTALE DI LARGO CASATELLI I BAMBINI SPEDISCONO LE LETTERINE A BABBO NATALE

Anche quest’anno l’Ufficio Postale di Fiuggi Fonte, in Largo Antonio Casatelli, ha ospitato un’iniziativa dedicata ai più piccoli, confermando il proprio ruolo di presidio di servizio e di riferimento per la comunità del territorio.

Oggi circa 20 bambini 1^ elementare della scuola Suore di Santa Chiara Fonte, accompagnati da due insegnanti Suor Bianca e Suor Lina, hanno visitato l’ufficio postale per spedire le tradizionali letterine a Babbo Natale. L’iniziativa ha rappresentato un momento educativo e di avvicinamento ai servizi postali, consentendo ai bambini di vivere un’esperienza concreta e partecipata.

Ad accoglierli la Direttrice dell’Ufficio Postale, Anna Tanzini, insieme alle collaboratrici e alla responsabile di Gestione Operativa Ilenia Perendellini, che hanno accompagnato i piccoli visitatori nelle diverse fasi della spedizione.

I bambini hanno spedito le loro letterine destinate al Polo Nord nella cassetta speciale. L’iniziativa si inserisce nell’impegno di Poste Italiane a favore della coesione sociale e della vicinanza ai territori, valorizzando gli uffici postali come luoghi di incontro, inclusione e relazione con i cittadini.

Le letterine sono partite, direzione Polo Nord, cariche di desideri, disegni e promesse di buoni comportamenti. E mentre i bambini uscivano soddisfatti, con gli occhi pieni di luce, restava una certezza: la magia del Natale esiste ancora e può passare anche da uno sportello postale, da un francobollo incollato storto, da una canzone cantata in fila.

Perché, a volte, basta poco per ricordarci che il vero regalo è continuare a credere nei sogni.

