Fiuggi, Festa: “Al primo Consiglio comunale si parli della stagione estiva della città”

Nella giornata di venerdì, nell’ultimo giorno previsto dai termini di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. Ci auguriamo che nelle comunicazioni del sindaco si parli anche di come si intende organizzare la stagione estiva per quanto riguarda le competenze dell’Amministrazione, di come garantire rapidamente la valorizzazione delle strutture turistiche e sportive della città e di cosa ci si aspetti dalla nuova proprietà dell’A.T.F. con riferimento al funzionamento degli stabilimenti termali e del golf. Dal nostro punto di vista la tutela della vocazione turistica è essenziale per garantire occupazione e qualità della vita per la nostra comunità. Per parte nostra abbiamo acquisito e stiamo valutando la documentazione relativa al rendiconto di gestione 2022, depositata agli atti lo stesso giorno in cui sono stati proclamati gli eletti. È stata pubblicata il 18 maggio anche la delibera di approvazione del bilancio di previsione completa di allegati. Sia il rendiconto che il bilancio di previsione erano stati approvati dalla Giunta Comunale il 18 aprile senza darne comunicazione e senza che nulla fosse reso pubblico. Siamo e saremo a disposizione per approfondimenti e richieste specifiche in merito alla documentazione pubblicata che, con ogni probabilità, andrà in Consiglio Comunale nella prima metà del mese di giugno.

Così in una nota Alberto Festa, consigliere comunale “Scelgo Fiuggi”.

