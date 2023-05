Fiuggi, Fantini: “Solidarietà al candidato sindaco Alberto Festa per scritte nazifasciste”

“Esprimo profonda solidarietà ad Alberto Festa, alle candidate e ai candidati della lista Scelgo Fiuggi, al candidato sindaco e alle candidate e ai candidati della lista del Partito comunista di Fiuggi per gli atti intimidatori subiti nella serata di ieri.

Non Da parte mia e della Federazione Provinciale del Partito Democratico c’è una ferma e netta condanna nei confronti di gesti di questo tipo, tesi a minare la libertà di propaganda elettorale. La matrice, anche in questa occasione, è tanto chiara quanto spaventosa. Non deve esserci spazio né tolleranza, nel nostro Paese e nella nostra provincia, per simboli e gesti che richiamano gli anni oscuri della Storia d’Italia e d’Europa”.

Così in una nota Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone in merito alle scritte nazifasciste apparse sui manifesti dei candidati della lista ‘Scelgo Fiuggi’.

COMUNICATO STAMPA