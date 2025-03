FIUGGI – ESECUZIONE DI ORDINE DI CARCERAZIONE

I Carabinieri della Stazione di Fiuggi hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, traendo in arresto un 43enne domiciliato nella città termale.

All’uomo, in considerazione delle reiterate violazioni relative alla detenzione domiciliare cui era sottoposto in quanto già responsabile del reato di truffa commesso in Pescara nell’anno 2018, veniva revocata la misura domiciliare e veniva quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, ove dovrà scontare una pena detentiva di mesi 4.